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Libya'dan 'Türk Askeri' açıklaması

Libya’nın uluslararası alanda tanınan hükümeti Türkiye’den resmi olarak askeri destek isteyeceğini açıkladı.

Siyaset / 26 Aralık 2019 Perşembe 14:53
Libya'dan 'Türk Askeri' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablusgarp’ta savaş durumu artarsa, Türkiye’den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye’den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı. Halife Hafter’e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablusgarp’ı almaya çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya’ya asker gönderileceğini açıklamıştı.

Kaynak : İHA

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İçişleri BakanıLibyaHalifeRecep Tayyip Erdoğan

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