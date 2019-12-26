Libya'dan 'Türk Askeri' açıklaması

Libya İçişleri Bakanı Fathi Bashagha, “Trablusgarp’ta savaş durumu artarsa, Türkiye’den asker desteği isteyeceğiz” diyerek, gerekirse Türkiye’den asker isteneceğinin resmî açıklamasını yaptı. Halife Hafter’e bağlı doğu kuvvetleri Nisan ayından bu yana Trablusgarp’ı almaya çalışıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir davet olması halinde Libya’ya asker gönderileceğini açıklamıştı.



Kaynak : İHA

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