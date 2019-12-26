Kredi borcu olan yüz binlerce kişiyi ilgilendiren haber

Türkiye'de konut almak isteyenlerin çoğu kredi kullanıyor. Satılan her 100 konuttan 35'i kredi ile alınıyor. Konut kredileri 5-10 hatta 20 yıllık uzun vadelerle çekilebiliyor. Posta Gazetesi'nden Meltem Kara'nın haberine göre, kredinin çekildiği banka, borcu bitene kadar evin üzerine ipotek koyuyor. Ancak kredi borcunun devam ettiği bu yıllar içerisinde evin satışı da gündeme gelebiliyor. Kredi borcu olan evin satışı mümkün mü? Bu sorunun cevabı evet, hatta birden fazla yolu var.



ALICI DA KREDİ KULLANACAKSA



Kredi borcu olan evi almak isteyen kişi de konut kredisi kullanacaksa, işlemlerin büyük çoğunluğu bankalar arasında yürüyor. Alıcı önce kredi başvurusu yapıyor. Başvurduğu banka, borçlu olunan bankadan ipotek kaldırma yazısı ve güncel kredi kapama tutarını belirten yazı talep ediyor. Bu yazı geldikten sonra, tarafar tapuda devir işlemlerini yapıyor. Tapuya yeni kredi kullanılan bankanın da ipoteği konuluyor. Tapu devrinin ardından banka yeni krediyi, kredi kullanan kişiye değil mevcut borcun olduğu bankaya borç tutarı kadar gönderiyor. Kalan tutarı da kredi kullanan kişiye ödüyor. Bunun üzerine ilk bankanın ipoteği de tapudan kaldırılıyor. Yeni bankanın ikinci derece olan ipoteği birinci dereceye çıkıyor.



ALICI NAKİT ÖDEYECEKSE



Bu yöntemde ise devreye ‘blokeli çek' giriyor. İlk önce bankaya gidilerek güncel borç tutarı ve erken kapama cezasıyla birlikte satıcının borcu olan miktar karşılığı bankaya yatırılıyor, karşılığında blokeli çek alınıyor. Kapama tutarı haricindeki nakit de bankaya ‘blokeli çek' karşılığında yatırılıyor. Ardından evin devir işlemi tapuda ipotekli olarak yapılıyor ve blokeli çek satıcıya teslim ediliyor. Satıcı, bu çek ile alacağını bankadan tahsil ediyor. Kredi borcu bulunan bankaya, toplam kredi kapama tutarı yatırılıyor. Tapu üzerinden ipoteği kaldırmak için de yazı alınıyor. Bu yazı ile tapu üzerindeki ipotek kaldırılıyor.



ÖNCE İPOTEĞİ KALDIRMAK GEREKİRSE



Alıcı bu yöntemlerin hiçbirini kabul etmezse,satıcının evin üzerindeki ipoteği kaldırmaktan başka şansı yok. Bu ipoteğin kaldırılabilmesi için de satıcı, bankadan önce tüketici kredisi çeker. Ardından konut kredisi borcunu kapatıp,tapudan ipoteği kaldırır. Evi sattıktan sonra eline geçecek parayla da tüketici kredisini kapatabilir. Ancak bu durumda hem konut hem de ihtiyaç kredisi için iki kez erken kapatma cezası ödemek durumunda kalır.