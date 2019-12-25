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Domuza çarpan araç kullanılmaz hale geldi!

Nevşehir’de Ürgüp istikametine seyir halindeki otomobil, önüne fırlayan domuza çarptı. 1 kişinin yaralandığı kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

3. Sayfa / 25 Aralık 2019 Çarşamba 22:38
Domuza çarpan araç kullanılmaz hale geldi!

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 38 AAN 38 plakalı otomobil, Nevşehir istikametinden Ürgüp istikametine seyir halindeyken yola fırlayan domuza çarptı. Domuz karşı yönden gelen ikinci bir araca da zarar verdi. Kazada, 38 AAN 38 plakalı araçta bulunan bir kişi yaralanırken, araç kullanılamaz hale geldi. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansıyla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerine inceleme yaparken, domuzun leşi ise olay yerinden kaldırıldı.




Kaynak : İHA

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112 Acil Servis

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