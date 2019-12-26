Başkentte zincirleme trafik kazası

Ankara'nın Altındağ ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.



Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giden Tolunay Özdemir'in kullandığın 06 SJ 160 plakalı otomobil Fatih Köprüsü girişinde önünde seyreden Murat Eskibağcı yönetimindeki 06 BN 3140 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.



Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil aynı yönde seyir halinde olan Mert Özer'in kullandığı 06 GE 1610 plakalı minibüse de çarparak durdu.







Otomobil sürücüsü Özdemir araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.



Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı.



Kaza nedeniyle





Otomobil sürücüsü Özdemir araç içinde sıkışırken olay yerine itfaiye veekipleri sevk edildi.Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan Özdemir ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza nedeniyle Kazım Karabekir Caddesi'nin Keçiören istikametinin çift şeridi yaklaşık 1 saat süreyle ulaşıma kapandı.

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