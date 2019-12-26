Başkentte zincirleme trafik kazası

Altındağ'da belediye temizlik aracı ve bir minibüse çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Araçta sıkışan otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Ankara'nın Altındağ ilçesinde üç aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Kazım Karabekir Caddesi'nden Keçiören istikametine giden Tolunay Özdemir'in kullandığın 06 SJ 160 plakalı otomobil Fatih Köprüsü girişinde önünde seyreden Murat Eskibağcı yönetimindeki 06 BN 3140 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil aynı yönde seyir halinde olan Mert Özer'in kullandığı 06 GE 1610 plakalı minibüse de çarparak durdu.