Akbank kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.



Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:



'Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.'