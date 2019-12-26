USD (Alış - Satış) : 5,93 - 5,94 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Akbank kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Ekonomi / 26 Aralık 2019 Perşembe 09:44
Akbank kredi alacaklarını sattı

Akbank, takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmını toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında sattı.

Banka'dan konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

'Bankamızın takipteki kredi alacakları portföyünün 714,5 milyon TL anapara bakiyesi tutarındaki kısmı, toplam 32,8 milyon TL bedel karşılığında İstanbul Varlık Yönetim A.Ş. ve Gelecek Varlık Yönetim A.Ş.'ye satılmıştır.'

Akbank

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı