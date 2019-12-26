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70 yaşındaki adam eşini vurup, intihar etti

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde yaşlı bir adam, eşini tüfekle vurduktan sonra kendisini de aynı tüfekle intihar etti.

3. Sayfa / 26 Aralık 2019 Perşembe 20:22
70 yaşındaki adam eşini vurup, intihar etti
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Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesine bağlı Dilküşah Mahallesi'nde 70 yaşındaki Şaban A., iddialara göre bunalıma girmesi sonucu 65 yaşındaki eşi Nesibe A.'yi evde bulunan tüfekle vurarak öldürdü. Şaban A., ardından aynı tüfekle intihar etti. Akşam işten eve dönen çiftin çocukları Seçkin A., kanlar içinde yerde yatar halde anne ve babasını buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede çiftin öldüğünü belirledi.

Olay sonrasında çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından çiftin cenazesi, Tosya Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Kaynak : İHA

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Olay Yeri İncelemePolis EkipleriCumhuriyet

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