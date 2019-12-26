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2020'de asgari ücret 2 bin 324 lira oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını yaptı, asgari ücret ne kadar oldu sorusu da cevabını buldu. 2020 yılında asgari ücret net 2 biin 324 TL oldu.

Ekonomi / 26 Aralık 2019 Perşembe 16:59
2020'de asgari ücret 2 bin 324 lira oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda belirlenen yeni asgari ücret açıklandı.

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.



Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

'Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek.'

Asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.

TÜRK-İŞ: KABUL EDEMEYİZ

Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklamasında 'İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz' dedi.

İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI NE İSTİYORDU?

Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.

Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira 'zam beklediklerini' söyledi.

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.

İşveren tarafı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını istiyordu.


Sosyal HizmetlerAsgari Ücret

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