2020'de asgari ücret 2 bin 324 lira oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığındaki toplantıda belirlenen yeni asgari ücret açıklandı.



Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde, yeni rakamı belirleme çalışmalarında sona gelindi.



Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun dördüncü ve son toplantısı yaklaşık 3 saat sürdü.







Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:



'Bu yıl da komisyon kararı oy çokluğuyla aldı. Asgari ücret brüt 2 bin 943 TL net 2 bin 324 lira oldu. Zam oranı yüzde 15,03 oldu. Üç çocuklu ve evli biri için asgari ücret 2 bin 479 lira olacak. Tüm işletmelere işçi başına asgari ücret desteği 75 lira olarak devam edecek.'



Asgari ücrette geçen yıla göre net artış 303 lira 80 kuruş olarak gerçekleşti.



TÜRK-İŞ: KABUL EDEMEYİZ



Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat açıklamasında 'İşçi kesimi olarak rakamı kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Karara muhalefet ediyoruz' dedi.



İŞÇİ VE İŞVEREN TARAFI NE İSTİYORDU?



Asgari ücrette zam pazarlığı 2 Aralık'ta başlamıştı.



Pazarlık öncesi Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 558 lira 'zam beklediklerini' söyledi.



Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin devam eden görüşmelerde 3 sendikadan ortak açıklama gelmiş. Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, 2 bin 578 TL'den geri atmayacaklarını duyurmuşlardı.



İşveren tarafı asgari ücret desteğinin 200 liraya çıkarılmasını istiyordu.





