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2020 AGİ ücretleri belli oldu

Asgari ücretin belirlenmesinin ardından Asgari Geçin İndirimi (AGİ) de belli oldu.

Ekonomi / 26 Aralık 2019 Perşembe 19:57
2020 AGİ ücretleri belli oldu

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığındaki bugünkü toplantıda; işveren heyetine TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat başkanlık etti.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 324 LİRA

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, toplantı sonrası, 1 Ocak 2020'den itibaren yeni asgari ücretin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı.

AGİ KAÇ LİRA OLDU

2020 yılında maaşlara yansıyacak AGİ rakamları da asgari ücretin belirlenmesinin ardından belli oldu.

Çalışanların maaşlarıyla birlikte aldığı Asgari Geçim İndirimi de (AGİ), asgari ücret esas alınarak belirleniyor.

AGİ BEKAR ÇALIŞAN

Yeni yılda bekarlar için AGİ 220,68 TL olacak.

AGİ EŞİ ÇALIŞMAYANLAR

Evli ve eşi çalışmayan: 264, 82

Evli ve eşi çalışmayan 1 çocuklu: 297, 92

Evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu: 331, 03

Evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu: 375, 17

AGİ EŞİ ÇALIŞANLAR

Evli ve eşi çalışan: 220,68

Evli ve eşi çalışan 1 çocuklu: 253,79

Evli ve eşi çalışan 2 çocuklu: 286,89

Evli ve eşi çalışan 3 çocuklu: 331,26

Evli ve eşi çalışan 4 çocuklu: 353,09

Evli ve eşi çalışan 5 çocuklu: 375,17

AGİ NEDİR?

Asgari Geçim İndirimi, bireyin veya geçim düzeyini sağlayacak bölümün toplam gelirden düşülerek, vergi dışı bırakılması anlamına geliyor.

Başka ifadeyle; devletin bir çalışana bakmakla yükümlü olduğu kişilere bakarak, çalışanın ödediği gelir vergisinin çalışana iade edilmesi.

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