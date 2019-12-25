Yerli otomobil tasarımı nasıl olacak?

Yerli otomobilin tanıtımı için geri sayım sürüyor. Cuma günü tanıtılacak yerli otomobillle ilgili her gün saat 14.30'da bir ayrıntı belli olacak. Bugün yerli otomobille ilgili bir ayrıntı daha belli oldu.











Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından yerli otomobille ilgili yeni bir fotoğraf daha paylaşıldı.









24 Aralık Salı günü paylaşılan fotoğraf



Fotoğrafta otomobilin farları, ön camı, tavan çıtası A sütunları ve aynaları görünüyor.







23 Aralık Pazartesi günü paylaşılan fotoğraf



Bu paylaşımdaki görselde aracın karanlıktaki farları görünüyor.



TANITIM CUMA GÜNÜ



Prototipi hazırlanan C segmenti otomobil, cuma günü Bilişim Vadisi'nde tanıtılacak. Elektrikli olan, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'na ait araç, gerçek boyutlarında ve çalışan araç olacak. Aracın 2022 yılında üretilmesi ve model sayısının çoğaltılması hedefleniyor.







VARANK'TAN POZ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilişim Vadisi'nde üzerinde branda bulunan yerli otomobil önünde poz verdi.







2011'den beri gündemde olan yerli oto için süreç, 2017'de Erdoğan öncülüğünde hızlandı. 2017'de Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü, Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell Grubu ve Zorlu Holding'le imzalandı.



Projedeki '5 babayiğit'in yanı sıra TOBB da şirkete ortak oldu. Gebze'de inceleyecek 6 ortaklı projede imzalar atılarak, 31 Mayıs 2018'de Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Sanayi ve Ticaret A.Ş. (TOGG) ismiyle projeyi gerçekleştirecek şirket kuruldu.



Şirkette Anadolu Grubu, BMC, Kök Grubu, Turkcell ve Zorlu Holding yüzde 19'ar, TOBB yüzde 5 payla yer aldı. TOGG CEO'luğuna Haziran 2018'de Mehmet Gürcan Karakaş getirildi ve faaliyetler Gebze'deki Bilişim Vadisi'ne taşındı.



