Şule Çet davasında gerekçeli karar

Mayıs 2018'de şüpheli ölümüyle Türkiye gündemine oturan üniversitesi öğrencisi Şule Çet cinayeti davasında, mahkeme gerekçeli kararını açıkladı.



Çağatay Aksu, cinayetten müebbet hapis, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay ile cezalandırılmıştı.



MAHKEME GEREKÇELİ KARARINI AÇIKLADI

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, kararında sanık Çağatay Aksu'nun tecavüzün ardından Çet'i öldürdüğü ve plazanın 20. katından attığı belirtildi.



Aksu'nun cinayete intihar süsü vermeye çalıştığı, diğer sanık Berk Akand'ın da sanık Aksu'ya bu eylemlerde yardım ettiği bildirildi.