Okul Destek Projesinden 15 bine yakın çocuk faydalandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti kapsamında başlatılan Okul Destek Projesinden bu yıl 14 bin 598 çocuk faydalandı.



Bakanlık tarafından çocukların aile birlik ve bütünlüğü içinde sağlıklı büyümelerini sağlamak amacıyla Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti veriliyor.



Sosyoekonomik yoksunluk içerisindeki ailelerin, çocuklarını sadece ekonomik yetersizlikler nedeniyle kurum bakımına vermesinin önüne geçmek amacıyla başlatılan SED uygulamasıyla, binlerce çocuk ailesinin yanında kaldı.



SED hizmetinin etkinliğinin artırılması, ailelerde çocuk adına bir farkındalık oluşturulması, çocuklara okul dışı zamanlarını kaliteli, verimli kullanabilecekleri ortam ve imkanların sunulması amacıyla hayata geçirilen Okul Destek Projesi kapsamında, SED hizmetinden yararlanan çocuklar için akademik, sosyal, kültürel ve sportif etkinlikler düzenleniyor.Bu yılın kasım ayı verilerine göre projeden 14 bin 598 çocuk faydalandı.



- Çocuklar yeteneklerine göre kurs aldı



Çocuklara ve ailelerine, alanında uzman kişiler ile eğitimci personeller tarafından mahremiyet, aile içi iletişim, bilinçli medya kullanımı, madde bağımlılığı ve kullanımı, çocuk hakları, çocuk ihmal ve istismarı gibi konularda konferans, seminer ve eğitimler veriliyor.



Bu yıl 2 bin 378 çocuk ile 5 bin 403 aile; seminer, konferans ve eğitime katıldı, 2 bin 832 aileye ise mahremiyet eğitimi verildi.Çocukların ilgi ve yetenekleri doğrultusunda resim, bilgisayar, bağlama, gitar, keman, işaret dili, drama/tiyatro, karakalem, müzik, temel fotoğrafçılık gibi sanatsal ve kişisel gelişim kurslarına bu yıl içinde 1000 çocuk kaydoldu.



- Çocuklar spora yönlendirildi



Proje çerçevesinde, çocukların spora yönlendirilmesi, okuldaki beden eğitimi derslerine aktif katılması amacıyla kurs açıldı.Bu kapsamda, futbol, basketbol, voleybol, badminton, tekvando, boks, kickboks, masa tenisi, okçuluk, satranç, kayak, bocce, atletizm, güreş ve yüzme gibi sporlara 1433 çocuk katıldı.



Çocuklar için 2 bin 129 sosyal, kültürel, bilişsel ve sportif etkinlik düzenlendi.Çocukların okul başarılarının yükselmesi ve sınıf ortamında derse katılım oranlarının artırılması için bu yıl proje sorumluları tarafından 3 bin 538 okul ziyareti gerçekleştirildi.



Proje ile çocuklara eğitim alanında rehberlik desteği verilerek çocukların okula devam oranları artırılıyor ve okul başarı puanlarının artmasına katkı sağlanıyor. Psikososyal gelişimi desteklenen çocukların akademik başarıları artıyor, karne notları yükseliyor.



- LGS'de üstün başarı



Proje kapsamında 8. sınıfa devam eden çocukların okul başarısı ile özel olarak ilgileniliyor. Çocukların sınavlara hazırlanmasında, yardımcı kaynak kitap temin ediliyor ve ders takviyesi yapılıyor. Ayrıca çocuklara ilgi ve yetenekleri doğrultusunda lise tercihi yapmalarında rehberlik sağlanıyor.Aile yanında desteklenen çocuklar, bu yıl yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavda üstün başarı gösterdi.



LGS kapsamındaki sınavda öğrencilerin 46'sı yüzde 10'luk dilime girerek 400 üzeri puan aldı. Fen lisesine 29, sosyal bilimler lisesine 19, anadolu imam hatip lisesine 261, spor lisesine 23, güzel sanatlar lisesine 20, mesleki ve teknik liseye 691, diğer liselere 952, açık öğretime 95 kişi yerleşti.



- Çocuklara okul destek kursları açılıyor



Proje çerçevesinde, okul rehberlik birimleriyle görüşmeler yapılarak her çocuk için özel programlar hazırlanıyor. Görüşmeler doğrultusunda okuldaki kurslara devam etmeyen ya da kursların yetersiz kaldığı dersler için çocuklara okul destek kursları açılıyor. Evde uygun ders çalışma imkanı bulamayan çocuklar için de uygun ders çalışma ortamları oluşturuluyor.



Tanışma toplantıları ve seminerlerle çocukların gelecek vizyonuna katkı sağlamak için çeşitli meslek gruplarının tanıtımları yapılıyor.Çocuklara özgüven aşılama, onların kendini ifade etme becerisini geliştirme, kariyer hedefi koyma, sosyal hayata ve risklere karşı çocuklarda farkındalık oluşturma hedefiyle faaliyetler düzenleniyor. Kaynak : AA

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