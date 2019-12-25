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Libya'ya asker gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz" dedi.

Siyaset / 25 Aralık 2019 Çarşamba 15:14
Libya'ya asker gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenliyor.

Erdoğan, konuşmasında, 'Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor.' ifadelerini kullanarak, 'Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım.' şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk.' dedi.

Libya'ya asker gönderilmesi konusu

Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili Erdoğan, 'Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz.' ifadelerini kullandı.

Libya ile mutabakat

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya ile mutabakat konusunda da 'TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. ' diyerek, 'Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir.' şeklinde konuştu.

Basın ToplantısıCumhurbaşkanıLibyaTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan

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