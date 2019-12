Cezaevindekilere din ve ahlak dersi verilecek

Adalet Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı arasında cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlüler ile denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülere din eğitimi ve manevi danışmanlık sunulması, böylece “toplumda suç işleme oranının azaltılması ve tutuklu ve hükümlülerin dini duygularının geliştirilerek yeniden topluma kazandırılması” amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.



Protokolde yer alan dikkat çekici iş ve işlemler şöyle olacak:



- Cezaevlerinde mülki amir onayıyla haftada en fazla dört gün olmak üzere, vaiz, Diyanet personeli, emekli din görevlisi görevlendirilecek. Çocuk cezaevlerinde her 100 çocuğa, diğer cezaevlerinde ise her 200 kişiye bir personel düşecek şekilde görevlendirme yapılacak.



Koğuşta dini sohbet



- Cezaevlerinde din eğitimi, Kuran-ı Kerim ve hafızlık eğitimi, din ve ahlak bilgisi dersi verilecek. Ayda en az bir kere dini içerikli konferans ve seminerler düzenlenecek. Cezaevi koğuş ve odalarında dini sohbetler gerçekleştirilecek. Hükümlü ve tutuklularla manevi temelli görüşmeler yapılacak.



- Her cezaevinde ve denetimli serbestlik müdürlüğünde manevi rehberlik birimleri oluşturulacak.



Dini yarışmalar



- Cezaevinde görevli Diyanet personeli, kuruma yeni gelenler de dahil olmak üzere tutuklu ve hükümlülerle görüşecek ve hükümlü gözlem ve sınıflandırma formlarının “din” bölümünü dolduracak.



- Manevi rehberlik birimince cezaevlerinde dini yarışmalar yapılacak.



- Diyanet yayınları ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınları başta olmak üzere Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından tavsiye edilen yayınlar ile Diyanet takvimi, Diyanet çocuk takvimi, Diyanet dergisi gibi süreli ve süresiz yayınlar her koğuşa en az üçer tane dağıtılacak.



- Hükümlü ve tutuklulara izlettirilecek yayın sistemine Diyanet TV ve Diyanet Radyo dahil edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı, cezaevlerinde bulunanların ihtiyacına uygun televizyon ve radyo programları hazırlayacak ve uygun saatlerde Diyanet TV ve Diyanet Radyo'da yayımlayacak.



- Cezaevlerindeki manevi rehberlik biriminin faaliyetleri UYAP'a girilecek.



Meal verilecek



- Açık cezaevlerinde ve çocuk eğitimevlerinde cuma günleri ile dini bayramların birinci günlerinde cuma ve bayram namazı kıldırılacak; haftalık olarak hutbe ve vaazlar verilecek.



- Talep eden hükümlü ve tutuklulara Kuran-ı Kerim ve mealleri ücretsiz olarak verilecek.



- Kurumlarda uygulanan manevi rehberlik faaliyetleri ile Kuran kursu ve hafızlık çalışmalarıyla ilgili katılımcılara talepleri halinde katılım ve başarı belgesi verilecek.