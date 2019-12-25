Birçok il için kar uyarısı!

Kar yağışı ve hava durumu ile ilgili MGM'den açıklama geldi.Uzun bir süredir beyaz örtüye hasret kalan vatandaşlar için sevindirici haber verildi. Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışını etkisini gösterecek. Ankara ve İstanbul'da ise Cumartesi ve Pazar günleri kar yağışı Ankara'da görülmesi öngörülüyor. İşte il il hava durumu ve ayrıntılar....



ANKARA İÇİN KAR ALARMI VERİLDİ



Ocak ayına kısa bir süre kala 'Kar ne zaman yağacak' sorusu kafalarda dolaşmaya devam ederken Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara'da kar yağışının ne zaman başlayacağı ile ilgili son dakika açıklamasında bulundu. Uzun bir süredir kara hasret olan başkentte kar yağışı hafta sonuna doğru etkili olacak. İlk olarak perşembe günü karla karışık yağmur beklenen Ankara'da havanın da soğumasıyla birlikte cuma gününden itibaren yağmur yerini tamamıyla kara bırakacak.







İSTANBUL'DA KAR YAĞACAK MI?



Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasında özellikle hafta sonu, sıcaklık değerlerinin daha da düşeceği vurgulandı. Buna bağlı olarak pazar günü kent genelinde Pazar günü karla karışık yağmur beklendiği belirtildi.



MGM, İstanbul'da kar yağışının hafta sonu itibariyle karla karışık gerçekleşebileceğini tahminlerine ekledi.



KAYSERİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?



Kar yağışı İçanadolu bölgesinde etkisini hissettirirken tatil haberleri de peş peşe geldi.



Kayseri'nin yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Yahyalı İlçe Kaymakamlığı ilçesinde yüksek kesimlerdeki 17 mahallede yapılan taşımalı eğitime, yoğun kar yağışı nedeniyle 1 gün süre ile ara verildiği bildirildi. İlçede yoğun kar ve tipi nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin yol açma çalışmaları sürdürülüyor.







HATAY'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Hatay Samandağ Kaymakamlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçedeki Tekebaşı Eczacı Maruf Cilli Anadolu Lisesi ile Tekebaşı Anaokulu'nda aşırı yağışlardan dolayı yarın eğitime ara verildi. Öte yandan, il genelinde yağış aralıklarla sürüyor.



KAHRAMANMARAŞ'TA OKULLAR TATİL Mİ?



Kahramanmaraş'ın Göksun, Çağlayancerit, Onikişubat, Dulkadiroğlu ve Andırın ilçelerinde kar nedeniyle yarın eğitime ara verildiği bildirildi.



Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan yazılı açıklamada, bölgede yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.



Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Göksun'un tamamında, Çağlayancerit'in Bozlar ve Helete Mahallesi hariç tüm okullarda, Andırın'da 4 mahallede, Onikişubat ilçesinde 7 mahallede ve Dulkadiroğlu ilçesinin Bertiz bölgesindeki 16 mahallede eğitime ara verildiği kaydedildi.



BOLU HAVA DURUMU - OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre Bolu'da bugün devam eden karla karışık yağmur bu geceden itibaren yerini kar yağışına bırakacak. Hava sıcaklığının 0 dereceye düşmesi beklenirken vatandaşlar okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda merak içerisinde.



Bolu'da okulların tatil edilmesiyle ilgili valilikten açıklama geldiği anda haberimizde yer alacaktır.







ESKİŞEHİR HAVA DURUMU - ESKİŞEHİR'DE OKULLAR TATİL OLACAK MI?



Eskişehir'de uzun süreden bu yana beklenen karlı hava perşembe gününden itibaren etkili olacak. Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamasına göre vatandaşların tedbirli olması gerektiği bildirildi.



Okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili Valilik'ten henüz bir açıklama gelmedi.



BURSA'DA KARLA KARIŞIK YAĞMUR - BURSA HAVA DURUMU



Türkiye'nin en kalabalık illerinden biri olan Bursa'da da soğuk hava etkisini gösteriyor. Cuma günün itibaren Bursa'da kar yağışı yağmurla birlikte etkili olacak.



KONYA'DA KAR YÜZÜNÜ GÖSTERİYOR - KONYA'DA OKULLAR TATİL OLACAK MI?



İç Anadolu bölgesinde soğuk hava kar şeklinde kendini gösterirken Konya'da da bu geceden itibaren etkili olması bekleniyor. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre kar yağışı hafta başına kadar Konya'da etkili olacak.



Konya'da okulların tatil edilip edilmeyeceği ile ilgili Konya Valiliği'nden henüz bir açıklama gelmedi.



AKSARAY'DA KAR BU GECE BAŞLIYOR - AKSARAY'DA OKULLAR TATİL Mİ ?



Kar yağışının en etkili görüldüğü illerden biri olan Aksaray'da uzun süren aranın ardından yeniden kar etkisini gösterecek. Özellikle perşembe gecesi vatandaşlara kar yağışına karşı hazırlıklı olması konusunda uyarı yapıldı.



Aksaray'da okulların tatil edilip edilmeyeceği konusunda yetkili mercilerden henüz bir açıklama gelmedi.



KARS'TA KAR TATİLİ OLACAK MI?



Yılın büyük bir kısmını soğuk geçiren Kars'ta kar yağışı etkisini perşembe gününden itibaren arttırarak devam ettirecek. Okulların tatil olup olmayaağı konusunda bir açıklama henüz gelmedi.







ADANA'DA OKULLAR TATİL Mİ?



Adana'da elverişsiz hava koşulları nedeniyle Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda eğitime bir gün ara verildiği açıklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, elverişsiz hava koşulları nedeniyle öğrencilerin herhangi bir olumsuz durum yaşamaması için Yüreğir ve Seyhan ilçelerindeki bazı okullarda yarın eğitime ara verildi.



Eğitime 26 Aralık 2019 tarihinde ara verilen okullar şöyle:



'Yüreğir ilçesi Farabi Anadolu Lisesi, Doğankent Anadolu Lisesi, Çamlıbel Şehit Kamil Yelmen Anadolu Lisesi, Kaşkarlı Mahmut Ortaokulu, Emine Özgüler Gürsu İmam Hatip Ortaokulu, Tuğrulbey Ortaokulu, Aziz Sancar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul Mesleki Teknik Anadolu lisesi, Seyhan Rotary Anadolu Lisesi, Tahsilli Şehit Hulusi Emre Dilci Ortaokulu, Fevziye Çelik Ortaokulu ile Seyhan ilçesi Şakirpaşa Anadolu Lisesi, 125. Yıl Ortaokulu, Gülbahçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'



Açıklamada, adı geçen okullar haricindeki tüm okullarda eğitim öğretime devam edileceği duyuruldu.