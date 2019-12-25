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Bebeği apartmanın girişine bırakıp kaçtılar!

İstanbul’un Maltepe ilçesinde bir hafta önce doğduğu belirlenen bir bebek sokağa terk edildi. Terk edilen bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

3. Sayfa / 25 Aralık 2019 Çarşamba 19:05
Bebeği apartmanın girişine bırakıp kaçtılar!
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Edinilen bilgiye göre, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir sokağa terk edilmiş bir bebek ihbarı yapıldı. Gelen ihbar üzerine harekete geçen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde sırt çantası ile beraber bir bebek puseti içinde henüz bir hafta önce doğmuş bir bebek buldu. Polis, soğuk havadan etkilenmemesi için bebeği koruma altına alarak emniyete götürdü.

Bir bina girişine terk edilen bebeği ilk bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan A.Ö. ve M.L'.nin bilgisine başvuran emniyet ekipleri, daha sonra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek bebeği sokağa bırakan kişi ya da kişilerin eşkalini belirlemeye çalıştı.

Sokaktaki kapalı devre güvenlik kamera kayıtlarından eşkali tespit edilen kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma yapıldı. Adı bilinmeyen ve polislerce ‘Zeynep Atiye' adı verilen bebek, sağlık kontrolünden geçirildi. Zeynep bebek daha sonra ardından İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Sokağa terk edilen Zeynep bebeği bırakıp giden kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor. Kaynak : İHA

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