Avrupa Yakası'nın Volkan'ı Ata Demirer Jet Sosyete'de: Gülse’yi çok özlemişim

Gülse Birsel ve Ata Demirer Avrupa Yakası'nın ardından yıllar sonra Jet Sosyete'de buluştu. NTV Gece Gündüz programına konuk olan ikili 15 yıl sonra yeniden karşılıklı oynamanın keyfinden bahsettiler.



Birsel şöyle konuştu "Ben çok özlemişim, yazmayı da çok özlemişim. Hikayenin içinde başka bir durum da var tabi. Gizem’le Volkan’ın arkadaşlığından başlıyoruz ve sonra çok kısa bir sahnede Aslı geliyor. Gizem’in sahnelerini oynadım ama Aslı’yı nasıl oynadığımı hatırlamaya çalıştım. Hem birbirimizi özlemişiz, hem de Aslı-Volkan ilişkisini yazmayı ve oynamayı özlemişim. Açıkcası, bizim için de şahane bir anı oluyor. Avrupa Yakası başladığından itibaren 15 yıl geçti ve bizim için de çok duygusal bir şey oldu. Sürprizi bozmak istemiyorum ama Volkan ile Gizem’in arasındaki ilişkiyi ve geçmişi izleyenler görecek ama o da çok eğlenceli bir ilişki oldu. Açık konuşmak gerekirse, beraber çok güzel günler geçiriyoruz."







“VOLKAN KARAKTERİNİ ÖZLEMİŞİM”



"Volkan karakterinin üzerinden bütün herkesi, Gülse’yi çok özlemişim gerçekten" diyen Demirer "Üstelik, yönetmenimiz de Hakan Algül. 15 sene önce Hakan Algül ile başlamıştık ve şimdi Gülse’nin başka bir projesi ile yeniden bir araya geliyoruz. Birçok hatıramız var, 15 sene demek çok büyük bir rakam. Zaten çok organik, yaşayan bir öyküydü ve karakterler de öyleydi. Bıraktığın yerden aynı tavşan yarışı misali bayrak değişiyor ve devam ediyormuş gibi oluyor. Yılların çok bir etkisi yok üzerimizde" ifadelerini kullandı.







“BERABER OYNAMAYI UNUTMAMIŞIZ”



"Yazarken heyecanlandım acaba eski abi-kardeş sahnesinde o çatışmayı, enerjiyi ve eğlenceyi tutturabilecek miyim diye ama çok güzel aktı" diyen Birsel şu sözleri dile getirdi: "Eminim şimdi oynarken de çok güzel olacak. Bir de hemen birinci sahneden ısındık ve başladık eskisi gibi alışverişe... Unutmamışız."



“TAVŞAN MİSALİ GİBİ...”



"Zaten çok organik, yaşayan bir öyküydü ve karakterler de öyleydi" ifadelerini kullanan Demirer, "Bıraktığın yerden aynı tavşan yarışı misali bayrak değişiyor ve devam ediyormuş gibi oluyor. Yılların çok bir etkisi yok üzerimizde" dedi.

