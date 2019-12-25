‘Ankesör’den ihanet çıktı! Albay eşinin...

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’ndaki FETÖ yapılanmasını açığa çıkarmak için sürdürülen ankesör soruşturmasında, albay H.D. adına kayıtlı telefonun 2014-2019 yılları arasında 4 ayrı ankesörlü telefondan 31 kez arandığı tespit edildi. Albay H.D. 14 Ağustos 2018 tarihinde silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla gözaltına alındı. H.D. ifadesinde adına kayıtlı 3 telefon numarasından birini kendisinin, birini eşinin, birini de çocuğunun kullandığını söyledi. Hakkında yurtdışına çıkış yasağı verilen albay 17 Ağustos’ta serbest bırakıldı.



Bilirkişi incelemesinde, albayın kendisinin kullandığı telefona ilişkin ankesör araması yapılmadığı belirlendi. Ankesörden aranan numarayı albayın eşi kullanıyordu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı albay hakkında MASAK’tan rapor talep etti. Gelen raporda albayın örgütsel para transfer ilişkisi olmadığı vurgulandı. TEM Daire Başkanlığı veri havuzu ve UYAP örgütlü suçlar bilgi bankası sorgusunda da şüpheli tespite ulaşılmadı.



ARDIŞIK ARAMA DEĞİL



Savcılık, geçici olarak görevden uzaklaştırılan albay H.D. hakkında 5 Eylül’de takipsizlik kararı verdi. Albayın herhangi örgütsel bir bağlantısının tespit edilemediği belirtilerek, şöyle denildi: “Şüphelinin ankesörlü hatlardan aranan telefon hattının bilirkişi raporlarından tespit edilen tarihlerde bir süre arkadaşlık yaptığı Emre A. isimli şahıs tarafından aranmış olduğu, hem şüphelinin eşinin 5 Kasım 2018 tarihli, hem de Emre A. isimli şahsın 5 Temmuz 2019 tarihli ifade ve yer değiştirme işlemleri ile teyit edilmiştir. Şüpheli hakkında kovuşturma yapılmasına yer olmadığına, karar verilmiştir.”