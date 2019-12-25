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2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kayseri’nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde kar yağışından dolayı taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Eğitim / 25 Aralık 2019 Çarşamba 05:26
2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kayseri’nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.

Kaynak : İHA

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