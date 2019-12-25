2 ilçede taşımalı eğitime ara verildi

Kayseri’nin Yahyalı ve Sarız ilçelerinde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildi.



Kaynak : İHA

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