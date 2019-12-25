15 Temmuz Şehitler Otogarı'nı artık...

İBB'nin mülkiyet ve yönetiminde bulunan 15 Temmuz Şehitler Otogarındaki ticari alanların 3 yıl boyunca işletilmesine ilişkin ihale yapıldı. İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut başkanlığındaki İBB Encümeninin Saraçhane binasında düzenlediği ihale, açık teklif usulüyle gerçekleştirildi.



İhaleye sadece İBB iştiraki Boğaziçi Konut Hizmet ve Yönetim İşletme ve Ticaret A.Ş., yıllık 26 milyon 850 bin lira teklif verdi. Açık artırma ile devam edilen ihalede, Boğaziçi Yönetim A.Ş., 15 Temmuz Şehitler Otogarının ticari alanlarını 27 milyon lira yıllık bedel ve 3 yıl süreyle işletme hakkı kazandı.



Otogar içerisindeki otoparklar da Ağustos ayından itibaren İBB'nin şirketlerinden İSPARK tarafından işletiliyor. Kaynak : İHA

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