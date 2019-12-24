Meteorolojiden sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,' Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya, Adıyaman çevrelerinde yer yer aralıklı ve sağanak yağmurlu, Tunceli ve çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur,yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların öğle saatlerinden itibaren güney güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli saatte 50-70 kilometre hızla esmesi beklenmektedir'denildi.



Bugün için Elazığ ve Bingöl'de yağış beklenmezken, kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması istendi.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9



İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10



İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13



Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13



Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 18



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14

Kaynak : İHA

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