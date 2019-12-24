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Meteorolojiden sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü, Elazığ, Malatya, Adıyaman, Bingöl ve Tunceli’de saatte 50 ile 70 kilometre hızla ulaşması beklenen kuvvetli rüzgar uyarısı yaptı, 3 ilde de yağış beklendiğini bildirdi.

Yaşam / 24 Aralık 2019 Salı 10:00
Meteorolojiden sağanak ve şiddetli rüzgar uyarısı

Elazığ Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada,' Bölgemizde havanın çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Malatya, Adıyaman çevrelerinde yer yer aralıklı ve sağanak yağmurlu, Tunceli ve çevrelerinde akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmur,yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir.Rüzgarların öğle saatlerinden itibaren güney güneydoğulu yönlerden yer yer kuvvetli saatte 50-70 kilometre hızla esmesi beklenmektedir'denildi.

Bugün için Elazığ ve Bingöl'de yağış beklenmezken, kuvvetli rüzgar nedeniyle dikkatli olunması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 13

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 20

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 5

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 14
Kaynak : İHA

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