Meteorolojiden kar uyarısı!

Meteorolojiden yapılan son dakika açıklamasında, İstanbul'da hafta içi parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Meteorolojiden yapılan yeni güncellemeye göre, cumartesi ve pazar günü ise karla karışık yağmur yağacağı belirtildi.



PAZAR GÜNÜ KAR GELİYOR



Birkaç gündür kendisini hissettiren soğuk havanın ardından Mega Kentte yaşayan vatandaşların gündemini oluşturan 'İstanbul'da kar ne zaman yağacak?' sorusu, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yanıtlandı.



MGM, İstanbul'da kar yağışının hafta sonu itibariyle karla karışık gerçekleşebileceğini tahminlerine ekledi.









14 İL İÇİN DE UYARI YAPILMIŞTI



Yapılan hava durumu açıklamasına göre; Muğla, Aydın, Mersin, Adana, Antalya, İzmir, Manisa, Çanakkale, Balıkesir, Denizli, Burdur, Isparta, Karaman ve Konya'da kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Kurumdan yapılan açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlardan tedbirli ve dikkatli olmaları istendi.



