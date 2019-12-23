Mansur Yavaş ile CHP'li üyeden çelişen ifadeler!

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi eski Milletvekili Sinan Aygün, CNN Türk'te canlı yayında soruları yanıtladı.



Aygün belgelerle rüşvet skandalını anlatırken, Aygün'ün bürosuna gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi CHP Üyesi Haydar Demir canlı yayına katıldı.



Haydar Demir, büroya rüşvet istemeye gitmediklerini tesadüf eseri Aygün'le karşılaştıklarını söylerken, gittiklerinden kimsenin haberi olmadığını söyledi.



'MANSUR YAVAŞ'IN HABERİ KESİNLİKLER YOK'



Talimat üzerine gitmediklerini belirten Demir 'Kardeşi Sayın Sibel Aygün bizim meclis üyemiz. Sibel sohbet etmek için Berkay Bey'le (CHP'li Beledsiye Meclis Üyesi Berkay Gökçınar) görüşmüş, o da abla sen gelme biz gelelim demiş. Gidiyorken ben Berkay Bey'i arıyorum. Diyorum ki Berkay bugün komisyon toplantısı yaptınız, bugün EGO'yla ilgili toplantı vardı. Ben grubun sözcüsüyüm sen de plan bütçe komisyonunun üyesisin. Sen de rapor vardı o raporu bana verir misin. Rapor bende ama ben Sibel Hanım'ın yanına gideceğim, dedi. Bana gelir misin deyince ben işim var gelemem dedim. Berkay beraber gidelim diye ısrar edince döndü beni aldı, öyle gittik. Bizim gitmemizde Mansur Yavaş'ın haberi, herhangi bir talimatı, gidin konuşun demesi kesinlikle söz konusu değil.' diye konuştu.



'ARKADAŞLARIN BİLGİSİ VAR'



Sinan Aygün, Haydar Demir'in ifaderini Mansur Yavaş'ın sözleriyle yalanladı.



Yavaş'ın bir televizyon kanalında söylediklerini dinleten Aygün, 'Sibel Hanım çırpınmaları üzerine olumsuz haber alınca Sinan Bey'i çağırıyorum onunla konuşun diyor. Diyorlar ki hayır onun buraya gelmesi doğru olmaz. İki tane arkadaşa diyorlar ki ne diyecek, siz gidin bir görüşün. Ve iki kişi diğer arkadaşların da bilgisi var oraya gidiyor. ' diye konuştuğunu ekranlara yansıttı. Kaynak : Beyaz Gazete Özel