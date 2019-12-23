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Kadının dilini kesti!

Adana’da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı.

3. Sayfa / 23 Aralık 2019 Pazartesi 16:58
Kadının dilini kesti!
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Edinilen bilgiye göre, olay Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Neslihan A. (34) erkek arkadaşı Murat K. (38) ile kendi kullandığı ciple yola çıktı. Murat K. seyir halindeyken Neslihan A.'nın kendisini ve ailesini dolandırdığını ileri sürdü. Kısa sürede arabanın içindeki tartışma kavgaya dönüşünce Murat K. yanında bulunan bıçakla Neslihan A.'ya saldırdı.




Neslihan A. direksiyon başında kendini koruyamayınca cipi yolun ortasında durdurdu. Bu arada, Murat K. genç kadının dilini de kesti. Genç kadın cipin içinden 'yardım edin' diye çığlık atınca çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine koştu. Kadını bıçakladığını gören vatandaşlar Murat K.'yi arabadan çekip onu darp etmeye başladı.

Bazı vatandaşlar da hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bu arada genç kadın kanlar içinde kalmasına rağmen vatandaşlara, 'Arkadaşıma vurmayın yeter' diye tepki gösterdi.



Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Bir süre sonra olay yerine gelen polis Murat K.'yi linç edilmekten kurtardı. Hem zanlı hem de kadın ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kadının da zanlının da hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Zanlı tedavisinin ardından gözaltına alındı.
 
Kaynak : İHA
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