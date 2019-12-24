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İETT otobüsü şarampole devrildi

Çekmeköy’de kontrolden çıkan İETT otobüsü yan yattı. Kazada yaralanan 12 kişiden 1’inin durumunu ağır olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 24 Aralık 2019 Salı 10:20
İETT otobüsü şarampole devrildi

Çekmeköy Şile otoyolunda saat 09.45 sıralarında meydana gelen olayda, İETT otobüsü kontrolden çıkarak yan yattı. Devrilen otobüste bulunan vatandaşlardan 12’si yaralanırken, birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazada yaralanan bir çocuğun paniğe kapılarak gözyaşlarına boğulduğu görüldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılıyor.
Kaynak : İHA

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İlk MüdahaleSağlık Ekibi

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