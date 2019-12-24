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Gezi Parkı davasında ara karar

Gezi Parkı davasında Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Dava 28 Ocak'a ertelendi.

Siyaset / 24 Aralık 2019 Salı 11:09
Gezi Parkı davasında ara karar

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında Osman Kavala, Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve Mehmet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan yargılandığı davada ara karar açıklandı.

Duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılananların beraat talebini de reddetti. Kaynak : AA

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