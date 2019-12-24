Cumhurbaşkanlığı'ndan asgari ücret açıklaması!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 2019'un son Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kalın, merakla beklenen asgari ücret konusunda da açıklama yaptı.



'BURADA JESTİ, ORTA YOLUN BULUNMASI ŞEKLİNDE ANLAMALIYIZ'



Kalın, 'Asgari ücret konusu, bugün kabine toplantısında gündeme gelmedi ama Çalışma Bakanımız bu konuda bir çalışma yapıyor. Bunu diğer kurumların ve ilgili tarafların bütün değerlendirmeleri alınmak suretiyle bir noktaya gelecek o noktada da tabi ki Cumhurbaşkanımızın da bir değerlendirmesi olacak. Burada jesti, rakamın inmesi çıkmasından ziyade herkesin taleplerini karşılayacak bir orta yolun bulunması şeklinde anlamak daha isabetli olur. O konudaki çalışma devam ediyor şu anda.' ifadelerini kullandı.



BU HAFTA İÇİNDE 2020 ASGARİ ÜCRET TUTARI BELLİ OLACAK



Komsiyon, dördüncü ve son toplantısını bu hafta içinde yapacak. 1 Ocak 2020'den itibaren geçerli olacak asgari ücret bu toplantıda netleşecek.







ERDOĞAN MÜJDEYİ VERMİŞTİ: JESTİMİZİ YAPARIZ



Başkan Erdoğan, asgari ücretle ilgili çok önemli bir açıklama yapmıştı. Cuma günü asgari ücretle ilgili bir soruyu yanıtlayan Erdoğan, asgari ücretliye müjde vermişti.



Erdoğan, 'İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız.' değerlendirmesinde bulunmuştu.



ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?



Buna göre, bir işçinin aylık gıda harcaması, ağır statüdeki işlerde 2 bin 331 TL, orta statüde 2 bin 86 TL, hafif statüde bin 940 TL olarak hesaplandı. Komisyonun gerçekleştireceği dördüncü ve son toplantı ise Bakanlık'ta yapılacak. Aralık ayının son haftasında gerçekleştirilecek toplantının sonrasında 2020 yılı asgari ücret miktarı ve AGİ açıklanacak.

Kaynak : AA

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