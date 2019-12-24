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Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Yaralılar var

İETT otobüsünün Çekmeköy'de şarampole devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

3. Sayfa / 24 Aralık 2019 Salı 10:15
Çekmeköy'de İETT otobüsü yan yattı: Yaralılar var
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Şile yolunda Ümraniye istikametine seyir halinde olan 34 TP 7162 plakalı otobüs yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 12 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken yaralılar olay yerine gelen çok sayıda ambulansla çevre hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ümraniye istikametinde yoğun trafik oluştu.

Otobüsü kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak : AA

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