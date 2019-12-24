Bakan Kurum: İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yok

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 'Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nı açıkladı. Kurum, 'Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız. İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur' dedi.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaracaklarını söyledi.



Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:



'Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapıyor, Türkiye Mekânsal Strateji Planımızı tamamlıyoruz.



Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40 eylemi belirledik.



Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirler inşa ediyoruz.



Medeniyetimizin mirası, mahalle kültürü ve yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konutlar üretiyoruz.



Millet Bahçeleri, ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızı arttırıyor; kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8'den 15 metrekareye çıkarıyoruz.



Şehrin önceliği neyse onu başa alacağız. Yatırımlarımızn boşa gitmesine mani olacağız. İl il yaşanabilir şehir endeksi oluşturacağız. Düzenli ölçümlerle şehirlerimizin değişimlerini inceleyeceğiz.



Kanal İstanbul Projesi'yle İstanbul'a trafik, sosyal donatı ve yeşil alanlarıyla nefes aldıracak iki örnek akıllı şehri de yapacağız.'



Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Kurum, 'Dün itibarıyle ÇED sürecini tamamladık. 10 gün içerisinde olumlu veya olumsuz eleştirileri alacağız. Rapor hazırlanırken üniversitelerimizle, sivil toplum örgütlerimizle ortak bir çalışma yürütülmüştür. İBB ile birlikte süreci yönettik. İBB'nin tek taraflı protokolden çekilme hakkı yoktur. Biz hiçbir şekilde arsa rantına müsade etmedik' dedi.