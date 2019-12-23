Yolda yürürken kafasına sunta düştü!

Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yürüyen Ali S'nin üzerine bir inşaat avlusunda bulunan sunta düştü.



Suntanın çarpmasıyla yola savrulan Ali S'yi gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.



Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, tedavisinin ardından taburcu edildi.



Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.



Kaynak : AA

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