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Yolda yürürken kafasına sunta düştü!

Isparta'da bir inşaat avlusundaki suntanın şiddetli rüzgar nedeniyle yolda yürüyen bir kişinin üzerine düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

3. Sayfa / 23 Aralık 2019 Pazartesi 17:33
Yolda yürürken kafasına sunta düştü!
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Alınan bilgiye göre, Sanayi Mahallesi'nde yürüyen Ali S'nin üzerine bir inşaat avlusunda bulunan sunta düştü.

Suntanın çarpmasıyla yola savrulan Ali S'yi gören vatandaşlar, 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali S, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak : AA

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112 Acil Servis

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