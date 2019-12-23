Sinan Aygün'den rüşvet iddiasıyla ilgili açıklama

Ankara'da rüşvet iddiasıyla ilgili tartışma devam ediyor.



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ve 2 belediye meclis üyesini rüşvet istemekle suçlayan eski CHP Milletvekili Sinan Aygün basın toplantısı düzenledi.



Aygün'ün açıklamalarından satır başları şöyle:



''2,5 istedik belediyeden o zaman ki belediye başkanımız bunu reddetti. Emsali 2,1'e indirdi. Hiç tartışmaya girmeyeyim diye Sayın Gökçek bunu vermeyince bu mahkeme süreci uzar ben 2,5'umu rahatlıkla alırım. Tamam dedim 2,1 dedim belediyeye 2,1 üzerinden başvurdum. Mansur Yavaş ben ona diyorum ki benden para istediler diye açıklama yapıyorum o da bana 'Sinan Aygün FETÖ'cü' diyor, beni FETÖ'cülükle suçladı. 13 Kasım 2019'da aldığım beraat kararı daha yeni kesinleşti. Bana 11 sene 4 ay çektiren bir örgüt ben FETÖ'cüymüşüm.



''FETÖ İLE İLTİSAKLI OLSAM BAŞIMA BUNLAR GELİR MİYDİ?''



Savcılığa suç duyurusunda bulunacağım arsanın yüzde 50'sine el koysunlar diyor. Yüzde 50'si benim değil ki zaten. Beni FETÖ'ye nasıl bağlamaya çalışıyor? Bunlar bana dava açtılar dediler ki burayı satın al. Diyor ki Yavaş parayı FETÖ'cülere verdi. Para yurt dışına kaçtı. Benim yurt dışında hayatımın hiçbir devresinde yurt dışına 1 lira para yollamadım gayrimenkul almadım. Acaba Londra'da kimlerin evleri var? FETÖ ile iltisaklı olsam başıma bunlar gelir miydi?



''İNŞAATIMDA SATILABİLİR ALAN 26 BİN METREKARE''



Elde ettiğim rant 950 milyon lira iddiası o rantı da 2 kuleyi de ona veriyorum burasını 550 milyona gelsin benden alsın. Çok yardımsever. Alsın ODTÜ'ye bağışlasın yurt yapsın burayı. Bu inşaat 120 metre. Eksi 7 kat yerin dibine girdik. Oraya 25 bin metre inşaat yapılamazdı 22 bin 500 metre inşaat yaptım oraya. Otoparkı da satacağımı zannediyor. Ben bundan sonra büyükşehir belediyesinden iskan alamam. Çevre Bakanlığı dahil onlar benim inşaatımı denetlesin raporumu onlar versin. İnşaatımda satılabilir alan 26 bin metrekare.



''ESKİŞEHİR YOLU ÜZERİNDE HANGİ AVM, KAMU KURUMU, İŞ YERİNİN ARKADAN GİRİŞİ VAR?''



Size soru şu Eskişehir yolu üzerinde hangi AVM kamu kurumu iş yerinin arkadan girişi var? Yol burada. Hep caddeden giriliyor. Efendim ben yolu kazanmışım. Sen vermişsin bunu belediyeden almışım.



''OKULUN MALİYETİ 6,5-7 MİLYON LİRA''



Geldik okul meselesine. Koç Kulesi'ni bitirdiğim zaman babamın hayrına okul yaptırmak istedim. Okula başladım okulun ruhsatını aldım. Sayın Melih Gökçek bu okulu bağışlamamışsın bizim vasıtamızla yapsan olur mu dedi. Protokolü iptal edelim büyükşehir belediyesine verelim dedi vali bey olur dedi. Ruhsatı Çankaya Belediyesi'nden aldık. Okulumuzu sigorta yaptırdık. Okulu mahkeme kararıyla durdurduk. Mansur Yavaş 25 milyonu okul için istedik diyor. 300 milyon para bulmaya çalışıyor çok daha para bulması lazım. 1 milyonluk okul yapıyorlar diyor. Doğrusu bu okulun maliyeti 6,5-7 milyon liradır. 7 milyon 888 bin 024 lira arsa dahil. 25 milyon nereden çıktı? Ankara'nın belediyeden çekeceği var diye düşünüyorum.



'ABİ NE VERECEKSİN?'



Beni belediyeye çağırdılar perşembe günü. Grup odasına girdik, 8 meclis üyesinden 2'si 'abi ne vereceksin?' dediler. Burası dinleniyordur, benimle bu konuyu nasıl konuşuyorsunuz? Bu konuşma yapılıyor. Bana böyle bir teklifle gelmeyin diyorum. Burayı dinliyorlardır, CHP'nin grup odası burası, yüzlerine de dedim. Ne kadar cesaretli adamlarsınız dedim.''

















