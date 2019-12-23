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MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı

MHP Urla İlçe Başkanı İsmail Taşoku, İzmir'in Buca ilçesinde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Güncel / 23 Aralık 2019 Pazartesi 11:47
MHP Urla İlçe Başkanı silahlı saldırıda ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi'nde otomobiliyle seyir halinde olan İsmail Taşoku, kimliği henüz belirlenemeyen motosikletlinin silahlı saldırısına uğradı.

Motosikletli saldırgan, suç aleti tabancayı atarak kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Taşoku'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan polisin saldırganı yakalamak için çalışmaları sürüyor.

PolisHürriyet MahallesiSağlık Ekipleri

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