Libya Başbakanı'ndan Türkiye resti

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera'ya verdiği demeçte, ülkesindeki durumu ve çevresinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.



Türkiye'nin Libya'nın uluslararası tanınan hükümetine yaptığı silah yardımının hatırlatılması üzerine Serrac, 'Biz, İtalya dahil pek çok ülkeden silah istemiştik. Her halükarda İtalya kendisine en uygun politikayı seçme hakkına sahiptir ve bu ülkeyle ilişkiler mükemmel olmaya devam etmektedir. Aslına bakılırsa Roma'dan resmi hiçbir cevap gelmedi.' dedi.



'KAYDA DEĞER BİR ŞEY GÖRMEDİM'



Serrac, İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio'nun geçen haftaki Trablus ve Bingazi ziyaretlerini de değerlendirerek 'Di Maio ile geniş bir görüş alışverişi yaptık. Bingazi'ye, bize saldıran kişiye ve Tobruk'a ziyaretine gelince, kısa ömürlü genel dostluk beyanlarının dışında kayda değer hiçbir şey görmedim. Uluslararası toplum bu şekilde bölünmüş görünüyor. Bir yanda bize saldıranları silahlandırmaya hazır ülkeler var. Bunların karşısında, İtalya'nın da aralarında bulunduğu ve bugün hala tek çözüm olarak siyasi diyaloğa inanan ülkeler bulunuyor. Ancak burada askeri saldırı altında olduğumuz; bombardımanların kurbanı halkın tarif edilemez acılara maruz kaldığı; ölenler, yaralananlar ve evini terk etmek zorunda kalmış yüz binlerce insan olduğu unutulmasın.' ifadelerini kullandı.







HAFTER, RUSYA'NIN YARDIMI İLE İLERLİYOR



Libya'da darbeci General Halife Hafter'in Rusya'nın yardımıyla ilerlediği hatırlatılan Serrac, 'Yabancıların müdahalesiyle daha da karmaşık hale gelen, zor bir senaryo söz konusu. Ancak tüm meselenin Putin ile Erdoğan arasındaki görüşmeler aracılığıyla çözüme kavuşturulabileceğini sanmıyorum. ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte Berlin Konferansı'nı hazırlamakta olan Almanya'nın ve diğer Avrupalı ortakların seslerinin eksik olmadığı, ikili ve çok taraflı aralıksız temasların harmanlandığı bir süreçte bulunuyoruz.' yorumunu yaptı.

