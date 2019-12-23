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İzmirliler su kuyruğunda!

İzmir’de Tahtalı Barajı isale hattındaki dev borunun patlaması kentin üç büyük ilçesi olan Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçelerini susuz bırakırken, vatandaşlar tankerlerle dağıtılan suları kovalara ve damacanalara doldurdu.

3. Sayfa / 23 Aralık 2019 Pazartesi 18:34
İzmirliler su kuyruğunda!
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İzmir'in Menderes ilçesi Küner Mahallesi yakınlarında Tahtalı Barajı isale hattındaki dev boru patladı. Borunun patlamasıyla binlerce kişinin yaşadığı Karabağlar, Gaziemir ve Buca ilçeleri susuz kaldı. Kesintiden Konak ve Bornova ilçelerinin bazı bölümleri de etkilendi. Aniden arızanın meydana gelmesi vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Kesinti sebebiyle birçok mahallede vatandaşlar su ihtiyaçlarını belediye ekiplerinin su tankerlerinden karşıladı. Ellerinde damacana ve bidonlarla su dolduran vatandaşlar, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştı.

Ballıkuyu Mahallesi sakinlerinden İbrahim Ceylan, 'İzmirimiz, Ege'nin incisi. Böyle bir şeye layık olduğunu düşünmüyorum. Şu insanların halini görüyorsunuz. Benim çocuklarım da Buca'da oturuyor. Buraya geliyorlar su var diye. 45 senedir buradayım hiç bu kadar uzun su sıkıntısı olmamıştı' dedi.



Elinde pet şişe ve damacana ile tankerden su dolduran bir başka vatandaş da, 'Yapacak bir şey yok, bekleyeceğiz burada. Tankerlerimiz gelecek, biz su alacağız. 2020 yılına giriyoruz, halimize bakın' açıklamasında bulundu.

25 ARALIK ÇARŞAMBA GÜNÜ SU VERİLECEK

Arızanın yaşandığı ilk saatlerden itibaren 30 kişilik ekiple üç vardiya halinde aralıksız çalışan İZSU Genel Müdürlüğünün teknik birimleri, çelik boruların kaynak işlemlerinin ardından betonlama işlemine geçecek. Kazılan yerin kapatılmasıyla birlikte hatta su verileceği, yetkililerin kesinti yapılan bölgelere en geç 25 Aralık Çarşamba gününden itibaren su verilmesinin planlandığını duyurdu. Bu süreyi daha da öne çekebilmek içinse çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Öte yandan İZSU Genel Müdürlüğü, başta okullar olmak üzere kamu kurumlarının zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tankerlerle su takviyesinde de bulundu.


Kaynak : İHA

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DamacanaSu Sıkıntısı

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