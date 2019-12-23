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İBB Başkanı İmamoğlu'dan 'fayton' açıklaması

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ''Adalıların talebi üzerine fayton kalkıyor, 35 adet turistik fayton kalacak. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak'' dedi.

Yaşam / 23 Aralık 2019 Pazartesi 12:48
İBB Başkanı İmamoğlu'dan 'fayton' açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar'da faytonların kalkacağını, ulaşımın yaz aylarından itibaren elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacağını açıkladı.

İmamoğlu, ''Faytoncularla görüşülüyor. Yaz aylarından itibaren ulaşım elektrikli ve lastikli araçlarla yapılacak. Fayton kalkıyor. Adalıların talebi üzerine 35 tane turistik ve simgesel fayton hizmeti için görüşme sürüyor'' diye konuştu.

''İBB, KANAL İSTANBUL PROTOKOLÜNDEN ÇEKİLİYOR''

İmamoğlu, İBB'nin Kanal İstanbul protokolünden çekileceğini de söyledi.

FaytonEkrem İmamoğluKanal İstanbul

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