Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da, Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuştu.



Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



''İslam medeniyeti bir ilim irfan medeniyetidir. Kağıdı Çinliler bulmuş olsa da onu hakkıyla kullanan daha sonra Batı'ya ulaştıran bizim ecdadımızdır.



Bilimi dünü ve bugünüyle yalnızca Batı'ya hasretmek ve Müslüman alimleri yok saymak, şayet kasıtlı değilse ancak cehaletle izah edilebilir. Türkiye 17 yılda, her alanda olduğu gibi bilim ve teknoloji sahasında da prangaları parçalamış, kendisine çizilen hudutları aşıp geçmiştir. İstanbul Havalimanı'nda bugün 50 milyonuncu yolcuya ulaşıldı.



''CUMA GÜNÜ 'TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ PROJESİ'NİN TANITIM TÖRENİNE KATILACAĞIZ''



Kurumlarımız asli işleri yerine öğrencilerin kılık kıyafeti gibi meselelerle uğraştıkları için ilim adına mesafe katetmek mümkün olamıyordu. İHA teknolojisinde dünyanın ilk 4 ülkesinden birisiyiz. Cuma günü inşallah 'Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin tanıtım törenine katılacağız.



KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI



Kanal İstanbul Projesi hayata geçecek. Daha şimdiden birileri yapamazsınız diyorlar yaptırmayız diyorlar ve müteahhitlere de tehdit savuruyorlar. Onlara sakın ha bu ihalelere katılmayın katılacak olursanız biz iktidara geliyoruz geldiğimizde aldığınız ihaleyi iptal ederiz. Sen zaten iktidara gelemeceyeksin ki. Bu millet size bu ülkede iktidar vermez. Dikili ağaçları söken zihniyetsiniz. Bunlar Gezi'ci biz bir günde 11 milyon fidan ve ağacı diken bir iktidarız. Farkımız bu. Yapamazsınız diyorlar. İstanbul Boğazı Independente olayını unutuyor musunuz? Montrö Türkiye'ye ne kazandırmıştır ne kaybetmiştirdir bunu düşündünüz mü?''



SERGİ AÇILIŞINA KATILDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Modern Bilimin Öncüleri İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi Sergisi'nin açılışını da yaptı.



İstanbul Havalimanı'ndaki serginin açılış kurdelesini kesen Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, böyle önemli sergiyi hep birlikte açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, modern bilimin öncülerine Allah'tan rahmet diledi.



Onların bugünler için rehber olduğunu vurgulayan Erdoğan, bütün arzu ve beklentilerinin, bugünkü neslin, bu yolda çok daha farklı bir konuma ulaşmaları ve sıçramaları olduğunu ifade etti.



Erdoğan, sergide emeği geçenleri tebrik etti.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekilerle sergiyi gezerek yetkililerden bilgi aldı.

