USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Avcı domuzun saldırısından son anda kurtuldu!

Bolu’da, yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli avcı, yaraladığı domuzun saldırısına uğradı. Yanında bulunan tabanca sayesinde ölümden dönen avcının yaşadıkları kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

3. Sayfa / 23 Aralık 2019 Pazartesi 15:28
Avcı domuzun saldırısından son anda kurtuldu!
Video için tıklayın

Edinilen bilgiye göre, hafta sonu tatilinde ormanlık alanda köpekleriyle birlikte yaban domuzu avına çıkan Ahmet Çoban isimli vatandaş, izini sürdüğü yaban domuzunu karşısında görünce tüfeğiyle ateş etti. Kurşunların isabet etmesine rağmen ayakta kalan yaban domuzu, hızla koşarak Çoban’a saldırdı. Yaban domuzundan kaçmak istediği sırada yere düşen Ahmet Çoban, yanında bulunan tabancayı çıkararak yaban domuzunu öldürdü.

Köpeklerinin de yardımıyla yaban domuzunun saldırısından yara almadan kurtulan Ahmet Çoban’ın yaşadığı korku dolu anlar kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, domuz saldırısından kurtulan Ahmet Çoban’ın, “Tabanca olmasa gitmiştik. Az kalsın beni biçiyordu” ifadeleri yer aldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Hafta SonuAhmet ÇobanYaban Domuzu

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı