2020 motorlu taşıt vergisi artış oranı açıklandı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranının belirlenmesine ilişkin ekli karın yürürlüğe konulmasına, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 10'ncu maddesi gereğince karar verildi.



1 OCAK'TA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK



Resmi Gazete'de 22 Aralık 2019 tarihli 1839 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın eki olarak yayımlanan Karar'ın 1. maddesinde şu ifadelere yer verildi:



“2019 yılı için tespit edilen yeniden değerleme oranı, 18 Şubat 1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'nun 5'nci maddesinde yer alan 1 sayılı tarife, 6'ncı maddesinde yer alan 2 ve 4 sayılı tarifeler ve geçici 8'nci maddesinde yer alan 1/A sayılı tarifede bulunan taşıtlar için, 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarına uygulanmak üzere yüzde 12 belirlenmiştir.”



TRAFİK CEZALARI YÜZDE 22,58 ARTACAK



Öte yandan, yayınlanan kararla pasaport ücretleri, ehliyet harcı ve trafik cezaları ve yurtdışından getirilen cep telefonları için alınan ücret yüzde 22,58 artacak.



Bu karar 1 Ocak 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.



2019'da uygulanan MTV'ler:



Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı



1-3 Yaş (TL): 861



4-6 Yaş (TL): 600



7-11 Yaş (TL): 336



12-15 Yaş (TL): 255



16 ve üzeri yaş (TL) : 90



Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc



1-3 Yaş (TL): 1500



4-6 Yaş (TL): 1124



7-11 Yaş (TL): 653



12-15 Yaş (TL): 461



16 ve üzeri yaş (TL) : 177



Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc



1-3 Yaş (TL): 2647



4-6 Yaş (TL): 2069



7-11 Yaş (TL): 1218



12-15 Yaş (TL): 743



16 ve üzeri yaş (TL) : 289



Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc



1-3 Yaş (TL): 4170



4-6 Yaş (TL): 3212



7-11 Yaş (TL): 1888



12-15 Yaş (TL): 1124



16 ve üzeri yaş (TL) : 444



Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc



1-3 Yaş (TL): 4170



4-6 Yaş (TL): 3212



7-11 Yaş (TL): 1888



12-15 Yaş (TL): 1124



16 ve üzeri yaş (TL) : 444



