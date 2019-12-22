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Takip edildiklerini düşünen çift 3 gün ahırda saklandı

Mardin’de Perşembe gününden bu yana haber alınamayan çift, 250’ye yakın polis ve drone ile yapılan arama sonucu bir ahırda bulundu. Takip edildiklerini zanneden çiftin 3 gündür ahırda saklandığı öğrenildi.

3. Sayfa / 22 Aralık 2019 Pazar 09:48
Takip edildiklerini düşünen çift 3 gün ahırda saklandı
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Edinilen bilgiye göre, İçel'de sebze halinde tezgahtarlık yapan Veysi Akbulut ile eşi Fatıma Akbulut, geçtiğimiz hafta 2 çocuklarıyla birlikte Kızıltepe'deki yakınlarına misafirliğe geldi. Perşembe günü Veysi Akbulut, Fatıma Akbulut ile birlikte kayınpederinin evinden çarşıya çıkmak için izin aldı. İddiaya göre çarşıya giderken Veysi Akbulut, bir araç tarafından takip edildiklerini düşünerek durumu kayınpederi Mehmet Sait Akbulut'a cep telefonuyla bildirdi ve telefonu kapattı. Kayınpeder Mehmet Sait Akbulut, bir müddet sonra kızı ve damadına ulaşamayınca durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Akbulut çiftinin bulunması için çalışma başlatıldı. Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı Alperen Bolat'ın talimatıyla Mardin Asayiş Şube ve Kızıltepe Asayiş Büro ekipleri tarafından çifti arama çalışmalarına başlandı. Ekipler, çiftin kullandığı aracı Çınarcık Mahallesi'nde buldu. 250 polis, çalışmaları derinleştirerek mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı. Ekipler, drone desteğiyle çiftin kaybolduğu bölgeyi didik didik aradı. Çalışmalara AFAD ekipleri de destek verdi. Polis ekipleri metruk binalarda, boş arazilerde ve dere kenarında çifti arama çalışmalarını sürdürdü. Ekipler hava karardıktan sonra da çalışmalarına devam etti. Güvenlik güçleri, çifti Çınarcık Mahallesi yakınlarında bir ahırda buldu. Polisler, sağlık kontrolü için Akbulut çiftini Kızıltepe Devlet Hastanesine getirdi. Çift emniyetteki işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Takip edildiklerini zannederek araçlarını terk edip yaklaşık 1 buçuk kilometre kaçan çiftin 3 gündür bir ahırda saklandığı öğrenildi. Kaynak : İHA

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PolisEmniyet MüdürlüğüCumhuriyet Savcısı

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