USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya eleştirilerine yanıt verdi

Atatürk'ün de Libya'daki mücadeleye katıldığını hatırlatan Erdoğan, anlaşmanın yükümlülüklerinin yerine getirileceğini söyledi.

Siyaset / 22 Aralık 2019 Pazar 15:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Libya konusundaki attığı adımlara karşı çıkan muhalefete cevap verdi.

'MUSTAFA KEMAL'İN LİBYA'DA VERDİĞİ MÜCADELE..'
Erdoğan, 'Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu. Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gerek bir yerdir. ' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

'Türkiye'ye karşı öyle bir kinleri var ki ellerinden gelse değil Türkiye'den dünyadan kökümüzü kazıyacaklar

Piri Reis'in inşaatı yaklaşık 4 yıl önce başladı. Piri Reis 2022'de hizmete girecek.

Önümüzdeki yıl bitmeden serinin son gemisi olan Selman Reis'in inşasına başlayacağız.Her yıl bir denizaltımız hizmete girecektir.

Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor.

Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığını bilmeliler. Ülkemize emrivaki yapılmasına izin vermeyiz.

Libya ile yaptığımız anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getireceğiz, kimse ekonomik çıkarlarımızı gasbetme niyetiyle gelmesin.'

CumhurbaşkanıPiri ReisGazi Mustafa KemalTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı