Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya eleştirilerine yanıt verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gölcük Tersane Komutanlığında Yeni Tip Denizaltı Projesi 1'inci Gemisi Pirireis'in Havuza Çekme ve 5'inci Gemisi Seydialireis'in İlk Kaynak Töreni'ne katıldı.



Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Türkiye'nin Libya konusundaki attığı adımlara karşı çıkan muhalefete cevap verdi.



'MUSTAFA KEMAL'İN LİBYA'DA VERDİĞİ MÜCADELE..'

Erdoğan, 'Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in Libya'da verdiği mücadeleyi de unutmamalıyız. Madem Libya'nın bizimle ilgisi yok, öyleyse Mustafa Kemal orada ne arıyordu? Canını tehlikeye atma pahasına hangi mücadeleyi veriyordu. Libya bizim için gerekirse canımız pahasına yanında yer almamız gerek bir yerdir. ' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;



'Türkiye'ye karşı öyle bir kinleri var ki ellerinden gelse değil Türkiye'den dünyadan kökümüzü kazıyacaklar



Piri Reis'in inşaatı yaklaşık 4 yıl önce başladı. Piri Reis 2022'de hizmete girecek.



Önümüzdeki yıl bitmeden serinin son gemisi olan Selman Reis'in inşasına başlayacağız.Her yıl bir denizaltımız hizmete girecektir.



Türkiye olarak geleceğimize güvenle bakabilmek için maziden atiye güçlü bir köprü kurmamız gerekiyor.



Türkiye'nin haklarına göz dikenler meydanın boş olmadığını bilmeliler. Ülkemize emrivaki yapılmasına izin vermeyiz.



Libya ile yaptığımız anlaşmanın yükümlülüklerini yerine getireceğiz, kimse ekonomik çıkarlarımızı gasbetme niyetiyle gelmesin.'

