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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göç açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır." dedi.

Siyaset / 22 Aralık 2019 Pazar 21:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan göç açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen İlim Yayma Ödül Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, şunları kaydetti:

"Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz."

Erdoğan, "Eskiden yurt dışına giden bilim ve araştırma insanlarımızın göçü, artık tersine dönmüş durumdadır." diye konuştu.

"Atacağımız adımları belirleyeceğiz"

Suriye'den Türkiye sınırına yönelik yeni bir göç dalgası başladığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"80 binin üzerinde İdlibli kardeşimiz ülkemiz sınırına doğru göçe başladı. Böyle bir durumda Türkiye bu göç yükünü tek başına taşımayacaktır. Rusya nezdinde, saldırıların (İdlib) son bulması için gereken her türlü çabayı gösteriyoruz, göstermeyi de sürdüreceğiz. Yarın bir heyeti Moskova'ya gönderiyoruz, görüşmeleri yapacaklar. Alınacak neticeye göre biz de atacağımız adımları belirleyeceğiz."

Ödül TöreniCumhurbaşkanıDolmabahçe SarayıGöç DalgasıRecep Tayyip Erdoğan

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