CHP Sinan Aygün hakkında soruşturma başlattı

CHP Yönetimi 'aleyhte tek elime edeni kapı dışarı et' politikasına devam ediyor. CHP'li Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin kendisinde 25 milyon TL rüşvet istendiği iddiası ile suç duyurusunda bulunan Sinan Aygün hakkında partiden kesin çıkartma istemiyle soruşturma başlattı.



CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, CHP Parti Okulunda yaptığı açıklamada, eski CHP milletvekili ve parti üyesi Sinan Aygün'ün, inşaatlarıyla ilgili kamuoyunda spekülasyonlara neden olan açıklamalarına ilişkin olarak CHP İl Yönetim Kurulunun toplandığını belirtti.



Güvener, şöyle devam etti:



"İnşaatlarıyla ilgili mahkeme kararlarını kendi mecrasından çıkararak kamuoyunda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ve bazı belediye meclis üyelerimizin tartışılmasına, rencide edilmesine sebebiyet verdiği, ayrıca bir televizyon kanalına bağlanarak Sayın Genel Başkanımız ile Ankara Milletvekilimiz Bülent Kuşoğlu hakkında yaptığı rencide edici açıklamaları, partimizin kurumsal kimliğini de zedeleyici tavırları nedeniyle Sinan Aygün hakkında parti üyeliğinden kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına açılmasına karar vermiştir."



Disiplin soruşturmasına ilişkin süreci Ankara İl Yönetim Kurulunun yürüteceğini ifade eden Güvener, "Sinan Aygün'den partiye karşı işlediği suçlarla ilgili yazılı açıklamasını isteyeceğiz. Bir hafta içinde bu açıklamayı yapmadığı takdirde yapmış sayılacak. Disiplin Kurulu, bu aşamadan sonra dosyayı inceleyerek karara bağlayacak." bilgisini paylaştı.



AYGÜN'ÜN KIZ KARDEŞİ HAKKINDA DA DİSİPLİN SORUŞTURMASI



Rıfat Güvener, ayrıca Sinan Aygün'ün kız kardeşi CHP Çankaya ile Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Sibel Aygün hakkında da kesin çıkarma istemiyle disiplin soruşturması açılmasına karar verildiğini kaydetti.



BEYAZ TV'DE ÇARPICI İDDİALARDA BULUNMUŞTU



Ankara Ticaret Odası eski Başkanı ve CHP eski Milletvekili Sinan Aygün, usta gazeteci Latif Şimşek'in moderatörlüğünü yaptığı Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit programına telefonla bağlanarak CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş hakkında bulunduğu suç duyurusuna açıklık getirmişti. Aygün, canlı yayında Yavaş ve ekibinin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia etmiş ve Yavaş'ın 2014 mahalli seçimlerine CHP'den aday olması konusunda çarpıcı iddialar ortaya atmıştı. Aygün, yaptığı telefon bağlantısında Yavaş'ı CHP'den aday olmaya FETÖ'cü Ayhan Atalay'ın ikna ettiğini söylemişti.



Hemen hemen aynı saatlerde gazeteci Uğur Dündar'ın sunduğu bir programda konuşan Yavaş ise Aygün'nün ortaklarını FETÖ'cü olarak itham etmiş ve söz konusu inşaattan haksız rant elde edileceğini savunmuştu.



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