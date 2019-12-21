Gazeteci Serdar Arseven'e konuşan Sinan Aygün, "Mansur Yavaş'ı pazartesi günü insan içine çıkamaz hale getireceğim!" dedi.
Beyaz TV yayınından sonra çok sayıda kanalın ve gazetenin röportaj talep ettğini belirten Sinan Aygün, Gazeteci Serdar Arseven'in Youtube kanalına konuştu.
Sinan Aygün'ün açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Ben rantçı değilim. Rantın söz konusu olması mümkün değil. Çünkü Melih Gökçek ile de davalaştık benim emsalimi 2,5 iken 2.1 verdi. O gün CHP'deydim bunun dez avantajını kullandım. Melih Bey ile de karşı karşıya gelmemek için başladı. Fakat üzüldüğüm şu Ankara nasıl böyle bir adama emanet edilir.
Pazartesi günü ekleyeceğim maddelerle Mansur Yavaş'ı insan içine çıkamaz hale getireceğim. Ben hayatımın hiçbir evresinde kimseye 5 kuruş haraç vermedim.