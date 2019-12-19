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Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a rüşvet davası

CHP eski milletvekili ve Ankara Ticaret Odası eski başkanı iş insanı Sinan Aygün, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ile CHP’li Belediye Meclis üyeleri ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Siyaset / 19 Aralık 2019 Perşembe 18:37
Sinan Aygün'den Mansur Yavaş'a rüşvet davası

Aygün, ‘Yavaş ile ekibinin TMMOB Mimarlar Odası'na açılan davayı ancak kendilerine 25 milyon TL para verilirse bir üst mahkemeye taşıyacaklarını, aksi halde inşaatını yıkacakları' tehdidi ile karşılaştığını iddia etti. Aygün'ün, Mansur Yavaş ve Coşkun Torun ile avukatlar Ömer Koçak ve Haydar Demir hakkında ‘irtikap suçundan soruşturma ve cezalandırılma' talebiyle başvuruda bulundu suç duyurusunun detayları ortaya çıktı.

TEKLİFİ REDDETTİ, İNŞAATI MÜHÜRLENDİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi CHP Grup Başkan Vekili Coşkun Torun ve Av. Ömer Koçak'ın, Aygün'e, “Bu iş karşılığında abi sen ne verirsin” dedikleri suç duyurusuna yansıdığı iddia edildi. Konuyu görüşmek üzere 13 Aralık günü düzenlenen ikinci toplantıda ise Av. Haydar Demir'in, 25 milyon TL verilmesi halinde istinafa gidileceğini söylediği; Aygün'ün de teklifi sert bir dille reddetti suç duyuruya yansıdı. Aygün'ün itirazının ardından 16 Aralık'ta inşaatının, ABB Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerince mühürlendiği aktarıldı. Aygün'ün, suç duyurusunda inşaatının, istenilen parayı vermeyince kaçak inşaat muamelesi gördüğünü söylediği öğrenildi. Kaynak : Milliyet

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