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MSB duyurdu: Başika Üs Bölgesi'nde 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) "Batı Nil Virüsü" enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlanan askerin yapılan müdahaleye rağmen şehit olduğu bildirildi

3. Sayfa / 21 Aralık 2019 Cumartesi 21:28
MSB duyurdu: Başika Üs Bölgesi'nde 1 asker şehit

Milli Savunma Bakanlığı resmi sitesinden yapılan açıklamada bir askerin şehit olduğu bilgisi verildi.

MSB'den yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

'Başika Üs Bölgesi'nde nöbet esnasında sivrisinek ısırmasından kaynaklanan Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile rahatsızlanan bir kahraman silah arkadaşımız, 12 Eylül 2018'den bu yana yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, 21 Aralık 2019'da şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz.'

BaşsağlığıMilli Savunma BakanlığıTürk Silahlı KuvvetleriBatı Nil Virüsü21 Aralık

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