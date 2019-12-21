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Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Hava durumu için Meteoroloji'den aktarılan son dakika haberine göre bugün Marmara ve Ege Bölgesi'nde akşam saatlerinden itibaren şiddetli rüzgar bekleniyor. Hava muhalefeti nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği de belirtildi.

Yaşam / 21 Aralık 2019 Cumartesi 11:13
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı

Yurdun batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İzmir, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Aydın'ın kıyı kesimleri ile gece saatlerinden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında güney ve güneybatı (lodos) yönlerden yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren Marmara’nın batısı ile Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Geceden itibaren Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, sis ve pus görülecek. Sıcaklık, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak.

Güney ve güneybatı (Lodos) yönlerden orta kuvvette, akşam saatlerinden itibaren kuvvetli esecek rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu,, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 12

İstanbul: Parçalı, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu 18

İzmir: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 19

Samsun: Az bulutlu ve açık 18

Trabzon: Az bulutlu ve açık 16

Erzurum: Az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 7

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli 15

Kuzey EgeEdirne

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