İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu'nun 5 Kasım'da toplandığı belirtilerek, "Kurucular Kurulu, vakıfaraçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma vekurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.



Kaynak : AA

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