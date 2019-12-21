USD (Alış - Satış) : 5,91 - 5,92 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu

İstanbul Valiliği, 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın, kentte park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtarma faaliyetlerini sona erdirdiğini duyurdu.

Yaşam / 21 Aralık 2019 Cumartesi 11:36
İstanbul Trafik Vakfı'nın araç çekme faaliyeti durduruldu

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul Trafik Vakfı Kurucular Kurulu'nun 5 Kasım'da toplandığı belirtilerek, "Kurucular Kurulu, vakıfaraçlarıyla verilmekte olan park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma vekurtarma faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

Trafik Vakfı

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı