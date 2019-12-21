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Irak 'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 21 Aralık 2019 Cumartesi 21:34
Irak 'ın kuzeyinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki PKK'lı 3 teröristin, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

3 PKK'LI TERÖRİST ETKİSİZLEŞTİRİLDİ

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK’lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek" denildi.

Milli Savunma BakanlığıTwitterIrak

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