Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.



Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Kaynak : AA

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