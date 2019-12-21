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Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve SinatHaftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

3. Sayfa / 21 Aralık 2019 Cumartesi 14:51
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığındaki 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerinde eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Açıklamada, operasyonların hız kesmeden devam edeceği belirtildi. Kaynak : AA

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