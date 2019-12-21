USD (Alış - Satış) : 5,91 - 5,92 EURO (Alış - Satış) : 6,57 - 6,58

Sıcak Haber : Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda konuşuyor. Erdoğan, "Şu anda anamuhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz" dedi.

Siyaset / 21 Aralık 2019 Cumartesi 15:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Hizmet İhracatçıları Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İhracatımızı 500 milyar dolara çıkarma hedefimize sıkı sıkıya bağlıyız. Artık Türkiye'ye zarar vermenin bir bedeli vardır. Eski gibi boş atıp dolu tutma yöntemiyle ülkemizi yönlendireceklerini sananlar bu gerçeği kabullenmek mecburiyetinde kalacaktır. Şu anda anamuhalefetin başındaki zat biz Kanal İstanbul diyoruz, o yapamayacaksınız diyor. Sen ne yaparsan yap biz bunu yapacağız. İnşallah önümüzdeki haftalarda ihaleyi yapıyoruz ve Kanal İstanbul'a başlıyoruz. Bunun çalışması bir haftalık bir yıllık değil ta belediye başkanlığımın sonlarına doğru atılmış bir adımdır.

Üçüncü çeyrekteki pozitif büyümeyle ülkemiz yeniden büyüme dönemine girdi. Enflasyon geriliyor, istihdam verileri olumlu sinyaller veriyor. Ülkemizin risk primi 280'e indi. Bir ara 500'lerdeydi. Borsamız son 1,5 yılın zirvesini gördü. Tüm bu gelişmeler işlerin yolunda gittiğini, ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde sürdüğünü gösteriyor.

Meclis'te dün kabul edilen 2020 bütçesi yeni bir dönemin müjdecisidir. Atılması gereken adımlar bulunuyor. Hepsini birer birer hayata geçireceğiz.

Enflasyonİstanbul Kongre MerkeziCumhurbaşkanıKanal İstanbulRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı