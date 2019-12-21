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Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktaları bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir." dedi.

Siyaset / 21 Aralık 2019 Cumartesi 21:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 2019 Necip Fazıl Ödülleri Töreni’nde konuştu.

"Tek parti CHP döneminin objektif, tüm boyutlarıyla araştırılması gereken karanlık noktalar bulunuyor. Bunu yapması gereken öncelikle CHP'dir." diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"CHP'nin bu ülkeye yaşattıkları için ya özür dilemesi ya da üzücü olaylardaki rolleri için pişmanlık duyduğunu söylemesi gerekiyor. Açıkçası CHP'nin artık bu millete kendi tarihiyle ilgili kapsamlı, samimi öz eleştiri vermesi şarttır."

Erdoğan, şöyle devam etti: "İskilipli Atıf Hoca'nın idamından Dersim olaylarına, Türkçe ezan zulmünden 27 Mayıs darbesindeki rolüne kadar pek çok üzücü hadisede CHP tarihiyle yüzleşme cesareti gösterememiştir. CHP yönetimi geçmişleriyle yüzleşene, darbeler, katliamlar, yasaklar, idamlar ve kanlı sokak olaylarındaki rollerini cesaretle açıklayana kadar, peşlerini bırakmayacağız."

CumhurbaşkanıYasaklarObjektifHaliç Kongre MerkeziRecep Tayyip Erdoğan

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